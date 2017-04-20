小販米其林登台 陳師傅：奪星改變人生

了凡香港油雞飯麵創辦人陳翰銘師傅。（和億生活集團提供）

來自新加坡的「了凡香港油雞飯麵」，是全球第一家以街邊攤販小店形式奪下米其林一星的店家，顛覆米其林一定又貴又高級的印象。這獨特店家將於明天4月21日正式於台北火車站對面的「HOYII北車站」開幕，地點就在同是米其林一星的添好運旁，一盤招牌油雞飯只要100元，明天開幕後的人潮，預期只能用災難一詞來形容。

了凡的創辦人陳翰銘師傅今天專程由新加坡來台與媒體面對面，面對陳師傅，我第一個問題：「請問您幾歲？」回答：「52歲！」第二個問題：「請問您幾公斤？」回答：「咦～～你奇怪，問我幾公斤幹嘛？這跟開店有什麼關係？」

對的，問得很唐突無厘頭，但實在沒法不問，因為陳師傅真的太瘦了！理著小平頭的他，不高的身材大約150幾公分，但瘦到臉上線條都有棱有角。「50幾歲的人，不該沒有肚子，不該這麼瘦！」

陳師傅聽了，臉上的棱角變得圓潤了些。他說，對的！因為我一天大約工作16小時，一天要抵別人兩天用。陳師傅這人，是用盡所有的精神在做油雞。

陳師傅的前半生，就是一般南洋華人常見的奮鬥史。出生於馬來西亞怡保，15歲就到當地的海鮮酒樓學廚藝。20歲那年，看著自己的滿身油湯髒污，對照來吃飯的新加坡客人的光鮮亮麗，「既然新加坡錢比較大，那為什麼不到新加坡呢？」

一個人背著行囊，帶著點積蓄，就此踏上新加坡，從餐廳小廚師做起。那一天，看著一位香港師傅烤著叉燒，他心想：「學叉燒只要學會怎麼烤就好，但我做酒樓要學會烤、炒、蒸、煮、燜、燙、煨、焗、燴、煲....，不可能樣樣專精，那幹嘛不好好專心只學一樣？」

從這天開始，陳翰銘改拜香港燒臘師傅為師，從此只專研燒烤這件事，並逐漸發展自己的醃醬、淋醬與滷汁，最後終於在新加坡「牛車水大廈」熟食中心有了一個自己的小小攤位，賣著叉燒與油雞，並終於在快40歲時娶了個老婆、生了個小孩。

如果沒有米其林，陳師傅應該就會這樣活下去，每天起早貪晚做油雞，跟小孩聊著當年你老爸如何如何奮鬥，然後老老實實把攤子顧好，等待退休養老。但2016年6月那一天，米其林上門了！

「那一天，幾個自稱米其林代表的人上門，請我7月時去參加頒獎跟晚宴，說我得了米其林一星。」陳師傅說：「小攤販怎麼可能得米其林？我一看就知道他們是業務來騙廣告，要不然就是詐騙集團，理由編得真爛。」

沒想到，是真的！更沒想到是，奪星之後，一輩子從沒想過會接觸的企業商家陸續上門邀請合作，從2016年7月拿到米其林後，很快的，「了凡香港油雞飯麵」已經在新加坡大成與大巴窯開了分店，今年4月又來台灣，短短不到一年，陳師傅已經從賣油雞的小攤販，搖身一變成為與企業合作擁有4家店的「跨國企業家」。

真是人生如戲啊！「還自己燒雞嗎？」回答：「沒有！不燒了，太忙了，就是四家店分頭顧好，好好調味道。」

「那台灣的味道跟新加坡的本店一樣嗎？」回答：「那當然不一樣啊！新加坡用的都是荷蘭進口冷凍豬，馬來西亞冷凍雞，台灣用的是溫體豬跟台灣雞，坦白說，台灣豬，比較甜。但醬料還是新加坡來的！兩邊各有所長，都好吃。」

「好吃嗎？」這是記者我自己問自己，我自己回答：「口味太濃重了！也許很適合年輕人，又或許天氣熱一點流汗多時，會覺得剛好開胃。倒是那碗蘿蔔湯很不賴！」

然後，我再問師傅最後一個問題，了凡香港油雞飯麵之命名是源自中國《了凡四訓》一書，那是陳師傅安身立命的人生指南，「那你小孩開始念了凡四訓了沒？」陳師傅有棱有角的臉終於笑了！他說：「唉呦，他才11歲呢！還早啦！」說話的時候，眼睛裡有著如油雞般的閃亮光芒。

(中時)