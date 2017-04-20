民眾不滿沒綠地可休憩 台中霧峰將新闢多處公園
為提供台中市霧峰區居民更多可休憩的公園綠地，市議員張芬郁向市府爭取，獲得善意回應，霧峰區公所已大力推動多處公園開闢及綠美化工程，未來區內景觀可望變得綠意盎然。
張芬郁指出，霧峰區都市計畫為早期規畫，未考慮畫設鄰里公園用地，再加上近年來休閒活動越來越受重視，許多區民不滿沒有綠地可休憩，抱怨「總不能推著娃娃車到農田嬉戲」，希望爭取運動公園或鄰里公園。
張芬郁建議，區公所可撥用在吉峰里草湖溪旁的未登錄水利地、開闢為運動公園。目前已獲得正面回應。
霧峰區長李鴻裕表示，將運用市府環保局空汙基金共4千多萬元經費補助，進行公園開闢及綠美化工程，內容包括綠美化、設置體能設備、興建水池、停車場及步道等設施，也將於目前長青學苑旁興建愛心鐘及教堂意象，吸引年輕人前往拍攝婚紗。
李鴻裕指出，包括吉峰里草湖溪旁水利地、本鄉里北豐橋旁公有土地、坑口里中正路和乾溪交叉處公地、本堂里長青學苑旁側公有土等多處都將新闢公園，另本堂里阿罩霧公園及體健中心旁公有土地、吉峰里錦洲路和峰堤路口公有土地、丁台里社區發展協會認養國道３號匣道下花園、南柳社區泉水埤及北柳里平溪等處也會進行綠美化。
(中時)
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