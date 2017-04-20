北科大平均64級分 機電、建築受高分生青睞

台北科技大學申請入學今天放榜，錄取名額318人，平均錄取學測級分為64.46級分。雖然今年學測難度高，高級分人數大減，但不乏優秀學生報考台北科大，放榜結果，70級分以上錄取生共23名，其中有1名73級分考生錄取機電學士班。

今年台北科大四年制高中生申請入學第一階段共吸引7221人報名，人數創歷年新高，通過一篩的報考人數為1178人，最後錄取318名，錄取率26.9%。

70級以上錄取生分布在機電學士班、電資學士班、建築系、創設學士班、分子科學與工程系、車輛工程系、材料及資源工程系。平均錄取級分最高的是建築系、為69.75級分，其次依序為電資學士班平均錄取級分66.96分、資訊與財金管理系平均錄取級分為65級分、經營管理系63.66級分。

北科大校長黎文龍分析說，建築系和機電、電資領域相關科系一直為台北科大穩定的高分系組。而今年起，北科大和國際一流學府美國麻省理工合作，每年將選送6名機電學院和電資學院赴MIT Media Lab實習，開拓學習視野，相信讓許多應屆考生趨之若鶩，今年電資學士班多達812人報考(去年257人報考)、正取66人，平均錄取級分66.96分。

而「FinTech」(金融科技Financial Technology)成為趨勢，北科大的「資訊與財金管理系」培育出的學生具備獨立開發、管理資訊系統的能力，雖為新興科系，但仍受考生青睞，今年平均錄取級分達65級分。

黎文龍表示，北科大畢業生有許多就業優勢，長久以來吸引學測分數優異的高中生前來報考。而高中生和高職生在同一校園學習，藉由多元化的背景，更可激盪出創新思維。

(中時)