台南戀愛巴士 520限量首發
為打造台南是一個適合戀愛、結婚的城市，隨著520即將到來，觀光旅遊局與旅行社合作，將於5月20、21日及6月24、25日，舉辦單身限定的「月老戀習生，戀愛巴士漫遊台南」主題遊程，報名即贈送專屬伴手禮及月老御守，第2人報名再享520折扣優惠。
觀光旅遊局表示，台南擁有許多戀愛氣息濃厚的浪漫景點，如漫步浪漫的北門婚紗美地及水晶教堂，還有看海、賞夕陽、觀星，另有彷彿置身於歐洲的奇美博物館，及祈求姻緣順利的府城四大月老廟等。
為了給單身男女介紹不同玩法與遊程，除了即將推出的遊程徵件活動外，首先與雄獅旅遊合作推出此次「戀愛」主題的遊程規畫，要給遊客十連發的幸福玩法，以不同的角度認識台南並留下不一樣的旅遊回憶。
觀旅局表示，本次戀愛巴士團行程，不但將帶領遊客至府城四大月老廟之大天后宮或祀典武廟進行拜月老儀式，活動更安排野炊烤肉及露營形式，並融入青春活力的大地遊戲，讓遊客能夠有更多互動與交流。
這次的「月老戀習生」戀愛巴士團，目前規畫辦理兩梯次，第一梯次5月20至21日，將入住擁有靜謐浪漫山水景緻的尖山埤江南渡假村；第二梯次6月24至25日，則紮營「台南版忘憂森林」之稱的雙春濱海遊憩區-VANAHEIM愛莊園，每梯至多30人，參團費用每人4100元起，限量招募23至38歲單身未婚者或企業單位以團體名義報名。
(中時)
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