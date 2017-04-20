李晶晶教妳自己DIY油保養

《VOGUE雜誌》提供。

我知道聽起來可能很奇怪，但我就是很愛把椰子油添進去我的例行美容保養裡，不論拿它來料理、還是敷在肌膚上 :D 因為椰子油不但很健康又天然。對於下廚來說，我不會每道菜都放，畢竟有些食物加上椰香可能不太對味。不過口味這種事很個人，大家可以自己自行斟酌，不停嘗試找到自己的偏好！

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我最喜歡把椰子油拿來自己DIY臉部去角質霜，聽起來很難，其實做起來很簡單！只需要～大用兩杯椰子油混合一杯的鹽，就大功告成了！

我有時候也會加一點LANCOME的玫瑰油精粹，這是我最近天天都在使用的美容油，為我的肌膚充分補足營養。加入美容油的好處是，不但讓皮膚更保濕，而且越用肌膚會越有光澤！

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因為我的皮膚很乾，所以我也會使用「油」做為我每天的日常保養。我很喜歡看到自己的皮膚能綻放光澤的感覺，除此之外，用「油」保養，真得會讓皮膚很亮。玫瑰香味也放鬆呢！

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我這邊也提供給大家進階的小撇步。如果是敏感性肌膚的人，可以用糖來取代鹽。我通常都是晚上進行去角質，因為如果是早上使用，我想滿臉都是油的狀態會很難上妝。 另外，去角質之後，不要忘記後續一定還要保養喔，尤其是霜類或乳液。我知道用自製的椰子油去角質霜之後，又再保養，感覺會很油膩，但是這個步驟，可以幫我們遠離皺紋，特別推薦大加選抗老成分的乳液，這樣效果會更加乘喔！

※圖片+文字：Vogue 風格達人-CrystalLee

李晶晶，曾在美國Nine West跟Guess鞋子部門擔任設計總監，現自創童裝品牌、並親手設計，展現服裝專才。未來在風格達人裡將分享她的穿搭美學。

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