16個月5起車禍 蘇花錦文隧道危險路段設警示牌
以無敵海景著名的花蓮蘇花公路，為大型重機車隊必征之地。據新城分局統計和平至崇德路段佈滿大大小小明暗隧道，短短13公里，過去16個月以來，共發生5起交通事故，其中錦文隧道新舊交叉口就佔了3起，昨天起增設警示標誌及防撞設施，盼能有效降低事故發生機率。
據新城分局統計指出，過去16個月的交通事故數據，其中大型重機車在台9線上共發生10件事故，而在和平隧道北口起至崇德隧道南口（163K-176K）則發生5件交通事故，其中包含這個月的重機車騎士自撞隧道墩柱致死案，讓路權相關單位重視該路段行車狀況。
台9線173.4公里處為一微向右彎之地形，廢棄的舊錦文隧道出口的陽光灑進後，容易讓南下騎士誤認為是出口，多反應不及發生憾事。花蓮公路總局、南澳工務段和仁站、花蓮縣警察局交通隊、新城警分局等單位日前組成會勘小組了解狀況。
交通組組長黃榕仙指出，由於發生時段均在白天時段，研判與行車視線有極大的關係，無論是隧道內光線昏暗或是安全帽遮光罩所造成的原因，工警單位全力改善道路工程，並加強台9線上手提式雷達槍測照稽查勤務，全力打造一條光明之路，以迎接暑假期間預期之瘋狂車潮。
目前錦文隧道南下車道裝設「黃色LED燈指示器」、「補繪地面雙黃線」、「在隧道墩柱前擺設黃色防撞筒」、「裝設輔2安全方向導引標誌」、「在事故現場北端再加設警示板」等多重保護措施，並將設置黃色鐵門將舊蘇花沿海道路之陽光擋住，以提高機車騎士行駛之安全性，警方也呼籲騎士，減速慢行，才能即刻反應突發狀況。
(中時)
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