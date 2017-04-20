16個月5起車禍 蘇花錦文隧道危險路段設警示牌

半年發生3起車禍事故的新舊錦文隧道目前已設置安全導引裝置及防撞筒盼能減緩用路人誤判機率。（新城警分局提供）

半年發生3起車禍事故的新舊錦文隧道目前已設置安全導引裝置及防撞筒盼能減緩用路人誤判機率。（新城警分局提供）

以無敵海景著名的花蓮蘇花公路，為大型重機車隊必征之地。據新城分局統計和平至崇德路段佈滿大大小小明暗隧道，短短13公里，過去16個月以來，共發生5起交通事故，其中錦文隧道新舊交叉口就佔了3起，昨天起增設警示標誌及防撞設施，盼能有效降低事故發生機率。

據新城分局統計指出，過去16個月的交通事故數據，其中大型重機車在台9線上共發生10件事故，而在和平隧道北口起至崇德隧道南口（163K-176K）則發生5件交通事故，其中包含這個月的重機車騎士自撞隧道墩柱致死案，讓路權相關單位重視該路段行車狀況。

台9線173.4公里處為一微向右彎之地形，廢棄的舊錦文隧道出口的陽光灑進後，容易讓南下騎士誤認為是出口，多反應不及發生憾事。花蓮公路總局、南澳工務段和仁站、花蓮縣警察局交通隊、新城警分局等單位日前組成會勘小組了解狀況。

交通組組長黃榕仙指出，由於發生時段均在白天時段，研判與行車視線有極大的關係，無論是隧道內光線昏暗或是安全帽遮光罩所造成的原因，工警單位全力改善道路工程，並加強台9線上手提式雷達槍測照稽查勤務，全力打造一條光明之路，以迎接暑假期間預期之瘋狂車潮。

目前錦文隧道南下車道裝設「黃色LED燈指示器」、「補繪地面雙黃線」、「在隧道墩柱前擺設黃色防撞筒」、「裝設輔2安全方向導引標誌」、「在事故現場北端再加設警示板」等多重保護措施，並將設置黃色鐵門將舊蘇花沿海道路之陽光擋住，以提高機車騎士行駛之安全性，警方也呼籲騎士，減速慢行，才能即刻反應突發狀況。

(中時)