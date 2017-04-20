旗山年度祭孔典禮 提前於4月24日舉行

旗山區長陳佑瑞（前一） 將於24日帶領學生祭拜孔子並懸掛祈願書籤。 （林雅惠攝）

考試祈求孔子也能夠金榜題名！旗山區公所應學校要求，於屆鄰考季前，提早在4月24日舉辦祭孔典禮，當天準備芹菜、包子、粽子、祈願書籤，由區長陳佑瑞及孔子宗親代表帶領學生向孔子行祭拜禮，祝福考生金榜題名。

旗山區公所表示，考生在考試前多會前往文昌帝君廟祈求金榜題名，但孔子的智慧及作育英才貢獻，一樣可以庇佑考生一試即成，因應旗山各高中及國中、小學請求，希望祭孔典禮在考季前舉辦，因此決定提前到下周一舉行。

24日上午10時將由旗山區長陳佑瑞帶領下，孔氏宗親代表孔慶國等6人及旗山農工、旗山國中、旗山國小等各校校長及500多名學生出席祭拜儀式。

今年引用傳統科舉的閱卷朱批，長官與師長使用硃砂紅筆為學子圈記象徵考試中選，預祝考生應試時才思泉湧。

活動會場提供「祈願卡」及1200份「祈願書籤」，讓考生、學子書寫心願，向至聖先師祈求賜慧庇祐。考生及民眾也可自4月24日起至6月30日止，到旗山孔廟填寫祈願卡，將准考證影本供奉在祈願座後，於大成門懸掛祈願卡，祈求考試順利，現場可領取精美的金屬質材祈願書籤，祈願金榜題名，數量有限，發完為止。

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