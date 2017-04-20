旗山年度祭孔典禮 提前於4月24日舉行
考試祈求孔子也能夠金榜題名！旗山區公所應學校要求，於屆鄰考季前，提早在4月24日舉辦祭孔典禮，當天準備芹菜、包子、粽子、祈願書籤，由區長陳佑瑞及孔子宗親代表帶領學生向孔子行祭拜禮，祝福考生金榜題名。
旗山區公所表示，考生在考試前多會前往文昌帝君廟祈求金榜題名，但孔子的智慧及作育英才貢獻，一樣可以庇佑考生一試即成，因應旗山各高中及國中、小學請求，希望祭孔典禮在考季前舉辦，因此決定提前到下周一舉行。
24日上午10時將由旗山區長陳佑瑞帶領下，孔氏宗親代表孔慶國等6人及旗山農工、旗山國中、旗山國小等各校校長及500多名學生出席祭拜儀式。
今年引用傳統科舉的閱卷朱批，長官與師長使用硃砂紅筆為學子圈記象徵考試中選，預祝考生應試時才思泉湧。
活動會場提供「祈願卡」及1200份「祈願書籤」，讓考生、學子書寫心願，向至聖先師祈求賜慧庇祐。考生及民眾也可自4月24日起至6月30日止，到旗山孔廟填寫祈願卡，將准考證影本供奉在祈願座後，於大成門懸掛祈願卡，祈求考試順利，現場可領取精美的金屬質材祈願書籤，祈願金榜題名，數量有限，發完為止。
(中時)
關鍵字：孔子
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。