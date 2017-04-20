5月報稅季 高雄國稅局好禮獎不完

高雄國稅局鼓勵民眾憑證、網路申報等方式完成綜所稅結算申報，提供200多項好禮大方送。（柯宗緯攝）

5月報稅季將屆，高雄國稅局今（20）日指出，去年申報近70萬件中，33萬件退稅；今年申報適逢端午連假，延長至6月1日止，想盡早退稅民眾可多利用網路申報。同時，為鼓勵納稅人以憑證、網路、稅額試算方式申報，大方抽出200多項好禮。

高雄國稅局表示，去年所得稅申報高雄69.6萬件，估算每年增加近9000件，符合退稅資格的有33萬件，想要早點獲得退稅，民眾可在6月1日前以網路申報，最快7月底成為首批退稅戶。另兩批退稅時程則需等到10月31日、明年1月19日。

高雄國稅局分析，越來越多納稅人採用網路申報，去年高雄超過56%比例，因方便省時，無需出門就能完成手續，更能提供納稅人最有力方式節稅。另外稅額試算比例約38.3%。

高雄國稅局鼓勵民眾，以自然人憑證、金融憑證、「健保卡及密碼」辦理網路申報或採稅額試算服務，完成105年度綜合所得稅結算申報，凡符合上述資格者，可參加抽獎，最大獎為筆電、平板、機器人吸塵器等多達233項。

另外，為縮短報稅等待時間，納稅人可在申報期前申請「健保卡網路服務註冊」，包括健保署各區臨櫃申請、網路申請、國稅局各分局、稽徵處等就近辦理。

(中時)