美濃中圳、茂林等社區 獲建築園冶獎

美濃中圳社區推動社區營造有成，獲得今年度「建築園冶獎」肯定。 （林雅惠翻攝）

高雄市政府輔導推動社區營造有成，美濃中圳、茂林濁口溪生態協會等社區獲得今年度「建築園冶獎」肯定，都發局表示，地方社團自發性將特有的人文元素融入景觀改造，構築友善宜居的居家環境，是打動評審的關鍵因素。

美濃中圳社區將客家傳統建築的代表—「菸樓」，以壁畫方式呈現，搭配庭園造景點綴，由稻草製作的牛隻與牧童增添趣味性，為鐵馬族打造一處深富客家風情的休閒驛站，也讓社區的居民流連駐足話家常。

另茂林的濁口溪生態保育協會則以繁星花、長穗木、台灣澤蘭等蜜源植物打造紫斑蝶遷徙避冬的棲地，將原住民傳統的石板屋建築特色融入景觀設計，運用廢棄的甕缸彩繪圖騰，突顯當地魯凱族傳統文化。

都發局李怡德局長表示，高市多年來透過社區營造將地方特色融入社區景觀改造，今年度更首度推出「大學生根」的創新模式，未來將結合大專院校師生的能量，協助推動社區營造，讓社區更有活力、更有創意。

(中時)