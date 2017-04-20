尋獲失竊腳踏車 失主：想給警察按讚
台中市就讀高一的蘇姓學生，日前到龍井區圖書館溫習功課後，卻發現停放在館外的折疊式腳踏車遭竊，所幸獲報的犁份派出所員警積極調閱監視器，還利用休假日幫蘇生找車，終於順利查出竊嫌並找回蘇姓學生的愛車。
蘇姓學生的母親表示，原本以為要找回腳踏車的希望很渺茫，沒料到，竟接到受理報案的員警打電話來、表示腳踏車繳到了，當時心情很激動，「真想給警察大大按個讚」。
「您有這樣的好部屬，是市民的福氣！」蘇母還特別寫信給烏日警分局分局長，她說，在領回腳踏車時，無意間聽到其他員警談論，才知受理報案的周姓警員因擔心學生丟了腳踏車會很焦急，還特別利用休假日找車，真的很感動。
(中時)
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