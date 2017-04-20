世界2大獨裁者比一比 金正恩V.S.阿薩德

北韓領導人金正恩(左)和敘利亞總統阿薩德。(圖/美聯社)

北韓和敘利亞地理位置分別在歐亞大陸的東西兩邊。(圖/Google地圖)

當今世上仍有2大極權獨裁者，就是北韓領導人金正恩和敘利亞總統阿薩德，雖然他們統治著世界上位於歐亞兩洲的不同國家，從地圖上看來，一個位於歐亞大陸的東邊，一個位於西邊，但是據《CNN》報導整理，卻發現這兩個極權總統其實有很多驚人的相似之處：

1.繼承父位

敘利亞總統小阿薩德(Bashar al-Assad)繼承他政變起家的父親老阿薩德(Hafez al-Assad)王位，而金正恩(Kim Jong Un)則是繼承他超級極權父親金正日(Kim Jong Il)的寶座。老阿薩德的長子死於車禍，小阿薩德是他的第二個兒子，在他2000年過世以後，繼承了總統位置。金正日則是在1994年死於心臟病，金正恩是他最小的兒子，也在隨後繼承了領導人王位。金正恩的祖父金日成在1948年創建了朝鮮民主主義人民共和國以後，被北韓人民尊為「國父」，或稱為「永遠的總統」。因此，阿薩德和金正恩兩人可以說都是家族事業下的王位承接者。

2.背後都有強國支援

敘利亞和北韓兩國，不約而同背後都來自強權國家的穩固支撐，敘利亞的軍事武器都是直接承受俄羅斯武力的支持，而北韓國內則有近8成的國際貿易營利，都是來自中國，因此政治經濟力量上，可以說相當倚賴中國。

3.承受來自美國壓力

川普上任百日以來，已經盯上了這2個經常興風作浪的極權國家，北韓試射飛彈和多次舉行核試，明顯讓國際上的緊張局勢不斷升溫，日前習川會也針對北韓問題嚴肅檢討。而本月稍早敘利亞政府當局殘殺平民，以化武攻擊小鎮居民，也讓川普立即以巡弋飛彈回擊。因此這2個國家同樣承受來自美國總統川普不少的壓力，當然這也是好戰的川普，經常以軍事力量施壓2國之故。

(中時電子報)