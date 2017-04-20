尋仇持槍掃射 無辜PUB遭殃

郭嫌等為尋仇，連PUB都無辜遭殃。（許素惠翻攝）

ＰＵＢ被搗毀，一片狼藉。（許素惠翻攝）

斗六市某PUB，16日凌晨2點遭數名男子分持手槍、鋁棒進入，朝店門口玻璃門開槍射擊，並以鋁棒毀損店內財物，檢警19日將犯嫌鄭姓﹙28歲﹚、郭姓﹙38歲﹚、巫姓﹙23歲﹚男子逮捕，依槍砲等向法法院聲請羈押，其中鄭、郭姓主嫌經法院裁定收押，巫姓男子1萬元交保。

檢警調查，鄭嫌的弟弟與吳姓被害人曾發生糾紛，因而心生不滿，夥同友人持手槍、鋁棒尋仇，發現吳姓被害人出現在該PUB，遂進入該店開槍射擊，並以鋁棒毀損店內財物恐嚇吳姓被害人。

鄭、郭、巫嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇、毀損罪嫌法辦。

(中時)