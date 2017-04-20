疲球心近50％死亡率 平時自我檢測 早發現早治療

期望透過「疲球心」別名，讓民眾能更加認識心臟衰竭，提高警覺。(圖/陳志祥攝)

當心臟缺乏彈性而疲累，無法推動血液輸送到全身時，我們稱之為心臟衰竭，許多民眾認為心臟衰竭就等同於醫師宣告死亡，然而心臟衰竭在初期時，好好治療及控制，是可以痊癒的。

中華民國心臟基金會為讓民眾更加認識心臟衰竭，發表別稱「疲球心」，表示心臟就如同失去彈性的皮球，疲累無力。中華民國心臟基金會理事長、台大醫院內科部主治醫師林俊立表示台灣心臟衰竭平均住院8天，死亡率比癌症還要高，5年逼近50%，由於心臟衰竭並沒有太明顯症狀，因此常被人忽略，而錯過治療時間。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風提到，心臟衰竭常見症狀有咳嗽、累、喘、水腫等，初期患者還能正常活動，等到中、後期，甚至連躺著也會喘，必須要坐著才能入睡，目前台灣醫治心臟衰竭的藥物有利尿劑、血管擴張劑等，同時搭配復健及飲食控制，臺北醫學大學附設醫院心臟內科專任主治醫師蕭成儀說明，心臟衰竭患者每日水分攝取應控制在1500~1800c.c.，而納含量(鹽份)應在1200毫克，也就是5公克內，患者也要規律測量體重、排尿量及血壓，一旦有變化就要盡速就醫檢查。

另外，心肌梗塞、心臟病及三高患者，是心臟衰竭的高危險群，如果沒有長期保養的，可能隨時引發心臟衰竭，建議定期回診追蹤。

心臟基金會期望透過「疲球心」別名，讓民眾能更加認識心臟衰竭，提高警覺，平時可以用大拇指按壓小腿內側5秒，如果出現凹陷現象，且有喘、累、咳嗽等症狀，就儘快就醫檢查。

(中時電子報)