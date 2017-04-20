特教學生「轉大人」，挑戰自行車96公里騎程

台東特教學校舉辦「齊心騎力成年禮」活動，25名學生騎自行車挑戰來回96公里路程。（莊哲權攝）

「我也可以做得到」，台東大學附屬特殊教育學校今天舉辦「齊心騎力成年禮」活動，帶領25位國二、高二學生，騎單車挑戰96公里旅行，這群孩子克服心中的害怕，及肢體的障礙，順利騎到關山鎮，宣告自己「轉大人」。

台東特教學校為國二、高二學生舉辦為期兩天的「齊心騎力成年禮」，25位學生今天上午由治療師、教職員工陪伴，騎單車沿著台9線往關山鎮出發，挑戰來回96公里路程，縣長黃健庭也前往為他們加油。

校方表示，為了這趟旅行，他們每周不斷練習，過程中有孩子掉下單車受傷，心裡會害怕，家長也擔心，最後終於克服障礙，完成「轉大人」的洗禮，於今天下午順利抵達關山國中，並於明天折返。

為了讓肢體障礙學生順利騎乘，除了一般自行車、協力車、加裝輔助輪的三輪車以外，校方更購置特製手搖三輪車以外型媲美小型賽車的四輪單車。

校長劉明松表示，身心障礙學生經由引導與練習，亦能做到一般民眾可以做到的事，希望透過此挑戰讓學生展現能力，社會大眾也能給予這些孩子更多的肯定。

校方也感謝感謝東紅珊瑚公司協辦，大潤發、台東Gaya Hotel、昶都、陳市民代表銘風、台東大學運動與健康中心贊助，讓活動得以順利展開。

(中時)