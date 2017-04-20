健保C肝新藥條件放寬 6月1日上路
健保C肝新藥治療條件放寬！今天健保藥物共擬會議通過，只要F3嚴重肝纖維化以上，就可以接受治療，不需先前經「干擾素」合併「雷巴威林」治療失敗者才能納入，但仍需無肝功能代償不全者，預計有9100人受惠，健保署官員表示，新制6月1日上路。
C肝新藥自今年1月24日開始分階段納入健保給付，但迄今僅有2482位接受治療，與原先估計3千多人尚有一段差距。由於C肝新藥給付今年編了20億，預計給付8000名額，擔心完成率太低，進而影響明年C肝新藥撥予額度，台灣消化性醫學會因而建議放寬C肝新藥給付條件，未來不需再要「干擾素」合併「雷巴威林」治療失敗者，只要治療前C型肝炎抗體陽性超過6個月及肝纖維化程度F3以上，且無肝功能代償不全，即可適用健保C肝新藥給付。
今天這項提議在健保藥品共擬會議上通過，健保署醫審及藥材組組長施如亮表示，由於電腦作業需要時間，新制6月1日上路。另亦提醒醫療院所，依規定必需上傳資料取得「登錄完成碼」後，才能處方藥品，同時記得需在4周後回傳病毒資料，否則健保一律不給付，也不可跟病患收自費，若有類似情形，民眾可向健保署反映。
(中時)
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