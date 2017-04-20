廣州微警刷臉 證明我就是我

廣州警方19日舉行發布會，身份證網上應用APP「微警認證」首次對外發布，廣州市民在可信受理點開通居民身份證網上應用功能之後，可透過該APP刷臉證明「我就是我」。目前廣州已設置20個可信受理點。

中國新聞網20日報導，「微警認證」是由廣州南沙警方研發完成，並於近日成功使用，以中國公安部第一研究所「互聯網+可信身分認證平台」為依託，為警務、政務及協力廠商應用提供網上身份認證服務。

用戶只需在智慧型手機上裝載「微警認證」APP，先刷證，再自拍刷臉，即可實現身分真實性、證件有效性、人證同一性的網上遠程驗證。所有需要本人持身份証到視窗前台確認身分的行政審批等服務，均可在手機端自助完成。

(旺報)