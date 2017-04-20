中市易壅塞路段獲改善 林佳龍要求持續滾動檢討

台中市政府今天召開道安會報第72次會議，由市長林佳龍主持！（陳世宗攝）

台中市政府實施虹揚橋調撥車道，針對全市17處易壅塞路段加強違規取締與分流政策，成功紓解工業區往市區壅塞車潮！（陳世宗攝）

台中市政府實施虹揚橋調撥車道，並針對全市17處易壅塞路段加強違規取締與分流政策，成功紓解工業區往市區壅塞車潮，17處路段等候長度及停等時間縮短15％以上；交通事故傷亡率較去年同期降幅達到8.6％。市長林佳龍要求持續滾動式檢討，研議將交通改善納入市警局考核機制。

台中市政府20日召開道安會報第72次會議，由交通局與警察局分別針對「虹揚橋調撥車道改善成效」與「17處易壅塞路段及道路工程改善及執行成效」進行專案報告。

交通局說，為紓解下班期間台中工業區往市區大量車潮，解決回堵台74線道路主線壅塞，自4/10日起上班日下午5時至7時，實施虹揚橋道路調撥政策，實施後環中路與朝馬路每小時增加1200台車輛紓解效率，至今未發生任何交通事故，民眾反應良好。

警察局交通大隊表示，統計今年1至3月A1類交通事故17件、死亡17人，與去年同期28件、死亡29人相比，約減少四成；A2類交通事故，傷亡人數共計1萬6,473人，比去年同期1萬8,023人減少1,550人，降幅8.6％，展現交通事故防制成效。

警察局針對環中路、五權西路、台灣大道、文心路及中清路等17處易壅塞路(段)口全面檢討改善；包括標誌標線改善、號誌時制調整、車道配置調整、分隔島改善、停車管理與違規取締等，加強於交流道口機動實施「分流專案」指揮疏導，成功讓17處易壅塞路段等候長度及停等時間縮短15%以上，路口運轉績效提升達34%。

有鑑公路總局將台74線車潮分流至橋下平面道路，未事先與市府協調交警人力派遣。交通局長王義川說，未來台中市轄內高速及快速公路施工，若車潮分流至平面道路，涉及市府交警人力運用；建議交維計畫由市府主責，以便全面整合交通，解決中央施工造成地方交通不便的問題。

林佳龍高度肯定兩局處的努力與成果，指示未來持續滾動式檢討，適時調整配套措施，並研議將交通改善納入市警局各分局競爭考核機制，擬定工作目標，讓大台中交通品質進一步提升。

(中時)