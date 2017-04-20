考試院通過「連戰條款」 退職副總統月退領不超過18萬

考試院會今天通過被視為「連戰條款」的政務人員退職撫卹條例修正草案， 所得替代率最低降到55%、18%6年歸零；此案若在立法院通過，依政務人員退職酬勞金給與條例辦退職的副總統，每月退職所得不超過新台幣18萬元。

考試院官員強調，為了配合推動年金改革，銓敘部提出政務人員退職撫卹條例修正草案，經考試院會通過後，近日會銜行政院，再送立法院審議。

考試院今天通過的法案內容，所得替代率部分，比照簡任級政務人員，以35年年資為例，退職所得替代率上限80%，分10年逐年調降至70%。特任級以上政務人員，年資35年，退職所得替代率從上限65%，分10年逐年調降至55%。

外傳前副總統連戰月退職金高達47萬元，不過銓敘部不願證實。考試院會昨天通過的版本，依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職的副總統，每月退職所得不得超過卸任副總統禮遇金額。未來法案通過，連戰每月僅剩領不超過18萬元。

至於18%優惠存款制度，通過版本將比照公務人員退休撫卹法草案規定6年歸零；第1年及第2年降為9%，第3年、第4年6%，第5年及第6年3%，第7年起歸零。

政務人員退職再任有給職務者，參考原考試院函送立法院審議的公務人員退休撫卹法規定辦理。再任職私立學校職務，且每月支領薪酬總額超過最低保障金額新台幣3,2160元者，法案通過後的下一學年度起，停止支領。

銓敘部指出，2003年12月31日以前，政務人員退職酬勞金適用對象除特任、政務人員，還包括副總統。同時，台灣省長及直轄市長也比照簡任級政務官領取月退職酬勞金。據統計，至去年6月底，政務人員辦理18%優存有542人，同時月領退職金和優存的退休政務官則有235人，其中部長級以上有179人。

(中時)