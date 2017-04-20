台北第二門診中心 今年10月熄燈

健保第二門診10月熄燈。(魏怡嘉攝)

健保署僅存、位於北市信義路的台北第二門診中心即將於今年10月底熄燈，健保署表示，原本第二門診預定去年底結束營運，但經各方爭取原訂延半年，其間曾與台大醫院、台北榮總及陽明大學附設醫院等連繫，但都沒有接手的意願，只好忍痛決定結束營運。

民眾到第二門診看病，50元掛號費加上50元部分負擔，是少數只要百元就可以看病的聯合門診，在健保署逐步規畫結束營運後，已日漸縮小門診規模，每月門診量約1.8萬人次。經過29個年頭，第二門診也是健保最後一個結束營運的門診。

(中時)