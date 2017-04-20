六家高中世界閱讀日 讓生命更精彩
新竹縣竹北市六家高中20日以「閱讀無所不在」主題，舉行「世界閱讀日」活動，師生安排外語歌唱與詩歌朗誦，並分享讀書心得，縣長邱鏡淳特別前往觀賞成果展，希望學生們透過閱讀多元學習，讓生命更精彩。
六家高中校長王淑蘭指出，閱讀能力是孩子向上提升學習力的重要關鍵，不是為考試而閱讀，要讓閱讀成為生命中重要的資產，帶來滋養生命的力量。
該校每周利用晨讀10分鐘和相關課程推動閱讀，圖書館每月舉辦主題書展、辦理好書心得簡報及寫作比賽等相關活動，讓學生懂得閱讀的好處，並體會閱讀的樂趣。
全校同時致力推廣閱讀，其他學科相輔相成，學生不僅寫作能力有長足的進步，落實在日常生活中，學生潛移默化，個個看起來有品味、有氣質。
六家高中學生今天分別以日、德、西、法、英等多國語言詩歌朗誦，邱鏡淳在聽完後大為讚賞，他並表示，學生們認真學習，態度值得鼓勵，在全球化的科技時代，他肯定六家高中用心推動第2外語課程，讓學生從閱讀起步，逐步熟悉第2外語，成為未來競爭的利器。
縣府教育處表示，讀書可增長智慧，豐富生活經驗，縣府致力於閱讀教育推動，自2011年度起每年編列500萬元經費，補助充實各國中、小學圖書，書生比已達32：1，國語日報全國兒童寫作觀察報告顯示，新竹縣投稿率年年奪得全國第2名，年年表揚約300位小作家。
此外，縣長夫人古素珍也特別以女童軍會理事長的身分，贈書給六家高中，希望同學多讀書多增長知識。
(中時)
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