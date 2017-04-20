盛夏玩水做公益 創世號召搶票做愛心

為支持植物人安養、到宅雙軌服務，創世基金會與洛德城堡水樂園合作，6月18日（日）舉辦「樂園水槍日」，洛德城堡水樂園提供500張公益票券，邀民眾揪團報名玩水做公益。

洛德城堡鄰近捷運公館站，園區設有多項水上設施：親子戲水區、兒童戲沙區、滑水道，以及高度4層樓、近乎垂直的U型海盜船滑水道、漂漂河等。業者指出，有感於創世植物人雙軌服務經費募集不易，特別提供500張公益票券支持。

創世指出，即日起可向創世購買當天公益門票，憑票現場可兌換一支雙孔氣壓水槍（市值350元），還可參加抽獎活動，收入全數用於植物人雙軌服務經費。另持低收入戶證明的中小學生或身心障礙證明者，5至9月不分平假日皆可免費入園。

業者表示，「歡樂人人都能享有，今年夏天能同時幫助弱勢族群與公益單位，也讓事業經營有了價值與意義。」

(中時)