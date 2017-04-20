PUMA忠孝旗艦館開幕！李毓芬甜美個性穿搭演繹完美女孩

PUMA選在台北東區設立全新店面，外觀以黑色系展現簡約俐落的態度，搭配鮮紅色展現獨一無二的品牌精神。而一走近進店內，首先可以看到這季主打的熱門寬蝴蝶結鞋款，另外像是專業訓練、慢跑、運動生活系列也一應俱全，地下一樓還有藝人與知名潮牌聯名系列，運動時尚迷不可錯過！

PUMA忠孝旗艦館盛大開幕。（圖／品牌提供，以下同）

開幕當天特別邀請到李毓芬擔任PUMA完美女孩，身形瘦小卻十分有線條的毓芬提及：「我平常會做重訓、空中瑜珈、拳擊，除了運動本身，運動後的飲食也很重要，運動前一、兩個小時不要進食，運動完記得補充好的蛋白質。」

李毓芬擔任活動嘉賓。

熱愛運動的毓芬，當天穿著短版Tee搭配合身鉛筆裙，腳踩限量湖水綠色寬蝴蝶結鞋，她分享：「運動的時候我一定要穿的舒服自在，我認為運動內衣很重要，機能性強的運動內衣才能讓女生運動時不受限於各種動作。」毓芬繼續補充：「稍微有設計感的服裝，可以讓流汗時看起來更美，建議大家多留意這方面的細節。」

李毓芬演繹甜美個性運動風。

PUMA台灣區總經理Paul與李毓芬一起剪綵慶祝，他表示：「本次新店有三大重點，分別是重要地段、完整系列以及限量商品」，相信對喜歡潮流運動風的人來說，又多了一個採購首選重地！

(中時電子報)