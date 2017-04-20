自責女兒倒栽蔥摔落地 伊能靜不敢看：還是會哭

伊能靜因疏忽讓女兒不小心從椅子上跌下，自責到賞自己巴掌。（圖／取自微博）

米粒頭向下摔落地，嚇壞伊能靜和秦昊。（圖／取自微博）

伊能靜曬和米粒合照，透露米粒恢復很快。（圖／取自微博）

伊能靜按醫生建議，觀察米粒傷勢。（圖／取自微博）

女星伊能靜近來帶著愛女「小米粒」參加實境節目《媽媽是超人》，日前曝光最新一集花絮，她不小心失手讓女兒從椅子跌落到地上，頭還先著地發出巨大聲響，為此，她自責淚崩，甚至自打耳光，事情發生後，伊能靜心有餘悸，至今還是不敢看影片。

伊能靜今凌晨在微博發文，表示米粒摔下來的影片，她現在仍不敢看，還是會哭，看見有網友罵她粗心，她也深感抱歉，並說平常深夜熟睡時，只要聽見米粒翻身，她就會馬上去抱著女兒，對於上次還沒放好女兒就鬆手的事，至今還在深深自責的情緒中。

不過，伊能靜也透露當天就帶著女兒去給醫生檢查，因米粒額頭估計是一個皮下小血腫，局部可不必過多處理，之後就會消，若持續增大就要去醫院。而米粒也非常堅強，晚上喝奶時，已經又變回愛笑的懵寶寶，甚至隔天早上瘀青就退了，令她不禁讚「米粒一直是個頑強的寶寶」。

另外，伊能靜憶起懷米粒的過程，有感而發說「我相信米粒一定是好喜歡、好喜歡我，才決定來到我的生命裡噠。」表示摔跤完那晚，她半夜起來餵女兒喝奶時，不斷向對方道歉，但本來半睡著的米粒卻忽然張開眼笑了，「我好像能聽見米粒說，媽媽不用道歉啦，因為我從來沒有怪過你啊！因為爸爸媽媽是這世界上唯一一個，當我疼的時候，會比我還痛的人啊！」讓伊能靜感動不已緊抱住女兒，發誓一輩子要守護好她。

伊能靜微博全文：

米粒摔下來的視頻至今不敢看，還是會哭。

有網友說米粒媽粗心，米粒媽真的好抱歉。

即使平時深夜太累熟睡，但只要聽到米粒翻身都會馬上反射動作去抱著米粒的米粒媽，不知道怎麼搞的，沒放好就松手了，到現在還是深深自責⋯⋯⋯。

當天立即問了醫生，按醫師建議觀察，但米粒真的很堅強，晚上喝奶時，已經又變成愛笑的懵圈寶寶，第二天早上連青的部分都退了。

米粒一直是個頑強的奇跡寶寶啊！

被醫生說不可能自然懷孕的米粒媽，為了後面要試管移植，拼命運動、跑步到出血還以為生理期，還陪米粒爸爸應酬喝了紅酒，跟哥哥去旅行跑跑跳跳，徹底不知道自己自然懷孕了。

那時的視頻說自己長痘痘，回頭才知道懷孕讓激素改變了，一昏睡也不知道為什麼，米粒爸還說米粒媽冬眠，原來都是米粒寶在跟媽媽說，我來啦！我來啦！媽媽！妳別跑啦！快去找醫生，妳要的寶寶來啦！

還是那句話————。

一定是因為在天上，有一個寶寶看見你說，我好喜歡好喜歡這個媽媽，她好想要寶寶，我能去她肚子裡嗎？

我相信米粒一定是好喜歡、好喜歡我，才決定來到我的生命裡噠。

摔交完那晚起來喂米粒夜奶，米粒爸也起來問怎麼樣，我一邊喂奶一邊小小聲跟米粒說，對不起，寶貝⋯⋯⋯⋯。

邊喝奶邊睡的米粒忽然張開了眯眯的眼睛，看著媽媽，笑成了彎彎的月亮，雖然才一下下，但我好像能聽見米粒說，媽媽不用道歉啦，因為我從來沒有怪過你啊！因為爸爸媽媽是這世界上唯一一個，當我疼的時候，會比我還痛的人啊！那晚我緊緊的抱住她，發誓一輩子子要守護好她。

只願世上所有的寶寶平安長大，媽媽們再沒有傷心的眼淚。

(中時電子報)