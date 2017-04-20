乳牛驚爆結核病 農委會急澄清：鮮乳、牛肉均安全
乳牛驚爆結核病。農委會防檢局在3月30日進行例行性監測時，發現一批從雲林賣到嘉義的乳牛中，有53頭感染法定家畜傳染病「牛結核病」，染病牛隻都已撲殺。農委會強調，鮮乳有經過標準殺菌才上市，牛肉也有經屠宰獸醫師檢查排除病變肉體，安全都無虞。
農委會防檢局今日召開記者會表示，3月30日嘉義縣家畜疾病防治所執行例行性牛隻牛結核病檢驗時，分別從3場牛場檢出牛結核病陽性反應，染病牛隻共40隻，經追查發現，陽性牛隻全購自雲林縣1處牛場。
防檢局指出，再進一步追查得知，該雲林牛場原飼養265頭牛隻，已於今年1月底全數售出，其中181頭分售至嘉義縣3牛場，另有48頭售至台南市1牛場，還有20頭售往屏東縣1牛場，還有16頭牛隻送往善化屠宰場，經屠宰衛生檢查程序檢查合格後屠宰。
防檢局表示，後續向台南市及屏東縣有購置該批乳牛的牛場執行牛結核病檢測，也檢出10隻及3隻呈陽性反應。
防檢局強調，陽性牛隻全數53隻已完成撲殺，驗出的牛場將每3個月執行全場牛隻牛結核病檢測，連續3次檢測結果皆為陰性，才會恢復為年檢測1次。
台灣大學動物科學技術系教授陳明汝表示，目前國際通用之牛乳殺菌方式為低溫長時間法（LTLT）、高溫短時間法(HTST)及超高溫法(UHT)，其殺菌條件均以能殺滅結核菌，因此，市售鮮乳安全無虞。
(中時)
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