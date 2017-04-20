台南公園100周年邀大家玩實境遊戲
台南公園100周年慶祝活動，工務局特別選於4月22、23日世界地球日，舉辦為期兩天的實境遊戲「唱歌的胡說樹」，不但希望以此活動拉近大家與公園的距離，更期盼喚醒民眾愛護地球環境的意識。
工務局表示，台南公園不但包含多樣的植物生態，還有燕潭、文元溪、小丘高地等地景，更有重道崇文坊、大北門遺跡等歷史遺蹟，為了給百歲公園注入新的遊憩元素，並加深文化及自然生態的教育意義，該局特別邀請了台南在地團隊芒果遊戲公司，開發時下最夯的實境遊戲，透過「解謎推理」讓參與者能一邊解出答案，一邊認識台南公園之美。
這個實境遊戲將台南公園的動植物擬人化，以生動有趣的故事引導民眾利用邏輯推理解出謎題關卡，遊戲將結合公園現場景物，透過實境遊戲的解謎、闖關、情境扮演等互動，舉辦一場充滿公園獨特風味的知性體驗活動。
工務局表示，利用實境遊戲與地方的文史環境結合，可以引導民眾自行觀察公園的生活空間，用不一樣的探索角度，挖掘出公園更多的驚奇與可能性。活動共4梯次，分別於22日、23日舉行，每梯次參與人數最多40人，主要針對親子共遊，讓孩子可以在遊戲中學習。
(中時)
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