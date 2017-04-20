樂尼尼前進世界高中　手工烤爐披薩香

獲義大利披薩APN職人證照的樂尼尼行政主廚賈志豪，20日也在現場指導學生做義式拿坡里披薩。（郭芝函攝）

樂尼尼國際餐飲集團與新竹市世界高中產學合作，免費贈送百萬手工窯烤爐，20日舉行點火儀式，現場由獲義大利披薩APN職人證照的樂尼尼行政主廚賈志豪，指導學生做披薩。（郭芝函攝）

近年義式料理飲食文化大為盛行，樂尼尼國際餐飲集團與新竹市世界高中產學合作，免費贈送百萬「義大利原裝進口Morello Forni品牌百年相傳製窯工藝技術」手工窯烤爐，20日舉行點火儀式，也為學校義式料理特色課程教室辦理啟用，盼培育更多優秀人才。

樂尼尼國際餐飲集團表示，新竹科學園區擁有廣大年輕消費市場族群，位於新竹市站前的樂尼尼晶品城店，去年10月29熱鬧開幕，開業後生意興隆、高朋滿座，卻凸顯餐飲業西餐、義式料理的製作人才不足現象。

為選才、育才，協助學生畢業即就業，樂尼尼與世界高中產學合作，推動「APN拿坡里披薩職人認證輔導」，開設實用技能班特色課程、就業導向專班、職場情境教室體驗和業界實習等計畫，結業後則由學校媒合國際化公司，提供學生就業機會。

除了致贈底部以火山岩打造的烤爐，未來還由獲得義大利披薩APN職人證照的行政主廚賈志豪指導學生做披薩，他說，義式披薩基本口味就是拿坡里，搭配天然的經典配料番茄、羅勒、乳酪，並講求天然食材，搭配半小時就能迅速升溫至400度的頂級烤爐，放入90秒，廚房立即香氣四溢。

世界高中校長張碧澐說，企業需人才，學校要育才，因此積極向教育部推動「特色課程」和「特色設備」補助方案，這次與樂尼尼產學合作，不論是學校設備，還是學生的素質及表現，有信心獲得企業肯定。

(中時)