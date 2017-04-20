蔡其昌會勘老舊4校舍 力爭3000萬經費
台中市海線教育資源相對落後，立院副院長蔡其昌20日前往4所學校會勘，針對學校建築物、圖書室等軟硬體老舊不堪，努力爭取近3000萬元經費，要求應盡速修繕及增設相關設備，讓孩子在友善的教育環境下求學，中央及地方相關單位均表示全力支持。
蔡其昌今日特邀教育部國教署副署長戴淑芬、台中市教育局主秘方炳坤等人，前往大甲區大甲國小、大甲高工、日南國中及大安區三光國小，針對教室老舊漏水、圖書室環境簡陋、資源匱乏等相關問題進行會勘。
蔡其昌表示，日南國中圖書館已逾30年歷史，制式格局無法吸引學生閱讀，欠缺閱讀角、舞台等情境空間；三光國小圖書室太過狹小破舊，應打造成友善的閱讀空間，有舒適的學習環境才能達到良好的學習效率。
針對教育資源軟硬體不足問題，大甲高工需增設電腦等數位設備；大甲國小教室屋頂漏水、廁所老舊待修；三光國小圖書室積水、西曬嚴重、設備簡陋；日南國中增設電腦及數位學習設備等，4所學校預估需近3000萬元經費，教育部國教署及台中市府教育局均表示全力支持，協助改善教育資源不足與城鄉差距問題。
(中時)
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