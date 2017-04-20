舊報紙設計成衣服 學子走秀展創意
舊報紙再利用！造橋國中學生穿著以廢棄「舊報紙」黏合組裝的「衣服」進行別開生面的走秀，學生發揮創意剪裁、黏貼製作成充滿創意且合身的面具、帽子與衣服，創意天馬行空。校長林育伸認為，可激發同學創造力與團結合作精神，也學習大方地展現舞台自信。
造橋國中舉辦一場別開生面的流行時尚走秀表演，學生穿上自己設計的「衣服」進行走秀，特別的是，衣服材質是用舊報紙黏合組裝而成。走秀是由表演藝術課老師陳昱銘發想，指導學生分組合作，將平日閱讀後的班級舊報紙剪裁、黏貼，製作成獨一無二的面具、帽子與衣服，展現創意。
表演藝術課老師陳昱銘強調「環保」觀念，提醒同學製作衣服不得額外花錢購買文具與佩件，也不需塗顏色裝飾。每名同學穿上自己設計的衣服，搭配介紹台詞、背景音樂、邀請卡、姿勢與步伐等，彷彿是一場精心設計的時尚秀。
校長林育伸說，這是一堂結合創意、環保、家政、美感等觀念的表演藝術課，鼓勵學生發揮創造力與團結合作精神，學校則提供學生們表演舞台，讓同學能大方展現成果。
參與走秀學生高丞諺說，同學們廣泛參考電視時尚走秀節目，學習走秀技巧與方法，是有趣也很有意義的活動。
(中時)
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