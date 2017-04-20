高雄國際音響展 五星飯店當展場

高雄國際音響展今起登場，大手筆租五星飯店當展場。（柯宗緯攝）

高雄國際音響展今起登場，大手筆租五星飯店當展場。（柯宗緯攝）

高雄國際音響大展今起一連四天登場，大手筆租下高雄國賓大飯店4至7樓，各家音響業者將頂級設備、服務通通帶進飯店，讓客房搖身一變成為交響廳、電影院等。

此次大展限量發行的黑膠唱片，收錄鋼琴界活傳奇保羅‧巴杜拉-史寇達在台全新錄音。同時全世界唯一的「Dynaudio樂高喇叭」也首度在亞洲初登場。

主辦單位高雄市電器商業同業公會表示，今年度大展以「用音樂留住時間」理念做貫穿，強調音樂記錄歲月的特質，在不同音樂時空下，透過音響器材作為傳遞媒介，盼能喚起每個人心中屬於自己的音樂故事。

今年度大展展出79間展房、匯聚200個國際旗艦品牌：鈦孚音響、極品音響、鴻機國際、豐銘音響、文鴻貿易、普立視影像、茂凱音響、熊快樂音響、大器國際、仩益、歐美音響、勝旗電器、先鋒。

南方音響、瑩聲國際、神韻音響、皇都音響、華克音響、鼎上貿易、禾樺科技、富豪音響、鳴曲音響、典立音響、日日升電子、展樂音響、BenQ明基亞太、愷銳音響、翔語音響、宙宣、青峰音響、集雅社、恰順科技、笙凱實業、夢幻音響、馬雅音樂、強崧音響、奧圖碼…等。

民眾也可下載大展官方APP 「高雄音響大展」，隨時掌握展房最新消息，更可享有購票折價之優惠！

今年度為提供更便民的購票服務，除音響展現場購票外，特別開放全家、萊爾富、OK超商購買大展門票，凡購買大展門票即可獲贈紀念CD乙張外，加碼再贈澎湖機票兌換券(數量有限，贈完為止)。

於音響展現場下載大展APP或於Facebook粉絲團完成按讚打卡等指定動作，亦可於購票時享有折抵優惠，並有機會抽中大展紀念黑膠或由宙宣有限公司獨家贊助大會的PX685高級耳機等好禮！值得一提的是為讓「聲音的文化」繼續傳唱萬世，極力推廣向下紮根計劃，凡高中職(含)以上學生憑學生證登錄後即可享免費看展的限定好康！

(中時)