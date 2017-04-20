外交官誤認毛利王孫子 幕僚曝他繼承順位很前面
毛利國王幕僚長朗基希羅亞（Rangihiroa Whakaruru）上午舉行記者會再度爆料稱，外交部官員認錯國王孫子。知情人士指出，這位是毛利（國）王的直系親屬，也是國王繼承順位非常前面的，並受到紐西蘭國會議員的推薦。
知情人士說，這位毛利王直系親屬曾參加台灣獎學金計畫，並受邀來台，當時毛利王的推薦信中，有位紐國國會議員還提及他是毛利王的直系親屬，並且列屬國王繼承順位，排名非常前面。
至於上午朗基希羅亞指稱，他並未聽到外交部官員說，「國王沒有用」，還說，至今還沒有得到道歉獲回應，但也不指望任何道歉，明顯出現前受說法一的情況。昨日他接受媒體受訪時表示，他確實有聽到，且這句話是向他的禮賓處處長說的，還說這是台灣內政問題，不便評論。
(旺報)
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