貨車駕駛突心肌梗塞 衝撞軍營不治
今天下午16時在基隆市七堵區長安街、明德三路發生一起大貨車衝撞軍營的事故，警消到場後發現駕駛已無心跳，經急救送往汐止國泰醫院仍宣告不治，警方表示，駕駛是在駕車途中突然心肌梗塞，直接撞到北五堵營區側門。
現場同行後方的何姓貨車駕駛表示，死者是54歲的李約瑟，當時何姓駕駛從台陽貨櫃場出發，在等紅燈轉綠燈時，看見李男的大貨車滑行直走，直接撞到北五堵營區側門，並擦撞2部自小客車。
警方目前已聯繫李男的家屬到汐止國泰醫院，並指出發生事故地點非屬道路，因此不屬於車禍。偵查隊與鑑識人員已到場採證中，詳細狀況有待警方釐清。
(中時)
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