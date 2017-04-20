貨車駕駛突心肌梗塞 衝撞軍營不治

大貨車直接撞擊北五堵營區側門，駕駛送往醫院已無心跳。（張穎齊攝）

警方正在釐清現場狀況。（張穎齊攝）

陸軍第六軍團指揮部北五堵營區側門遭撞擊凹陷。（張穎齊攝）

今天下午16時在基隆市七堵區長安街、明德三路發生一起大貨車衝撞軍營的事故，警消到場後發現駕駛已無心跳，經急救送往汐止國泰醫院仍宣告不治，警方表示，駕駛是在駕車途中突然心肌梗塞，直接撞到北五堵營區側門。

現場同行後方的何姓貨車駕駛表示，死者是54歲的李約瑟，當時何姓駕駛從台陽貨櫃場出發，在等紅燈轉綠燈時，看見李男的大貨車滑行直走，直接撞到北五堵營區側門，並擦撞2部自小客車。

警方目前已聯繫李男的家屬到汐止國泰醫院，並指出發生事故地點非屬道路，因此不屬於車禍。偵查隊與鑑識人員已到場採證中，詳細狀況有待警方釐清。

(中時)