汙水下水道「釘子戶」不接管 北市府將開罰
北市施作汙水下水道42年，接管率已達75％，但議員汪志冰發現，還有27萬餘戶未接管，其中1萬多戶「無配合接管意願」，不僅增加汙染、延宕接管進度，還影響鄰戶權益，但市府竟對這群「釘子戶」束手無策，她要求市府祭出鐵腕，不接管就開罰，才能符合公平正義。
北市1975年開始施作施水下水道，每年編列數十億預算，統一處理汙水，改善河道品質，現已有83萬餘戶完成施作，普及率達75.21％。不過，目前仍有27萬餘戶未接管，數量最多的士林、文山及北投區，均有超過3萬戶。
汪志冰調閱資料發現，未接管通常是因施工安全疑慮、施工障礙，都更等，多數都可透過市府法規或工程設計，找出污水下水道施工點，但其中有1萬3711戶因化糞池位在屋內、拒絕開挖接管，或不願提供施工同意書，沒有接管意願，等同「污水下水道的釘子戶」，讓衛工處無計可施。
汪志冰認為，住戶拒絕配合接管，延宕汙水下水道接管進度，竟還不需隨水徵收費用，實在不公平。她舉例，目前每度自來水應收取污水下水道使用費5元，若每戶每月平均使用100度水，1萬戶汙水道釘子戶，就讓市府每月少收五百萬元，她要求市府應強制改善、開罰，否則會影響周邊住戶的權益。
工務局長彭振聲表示，當初法律訂定確有問題，接管者隨水徵收使用費，沒接管不僅沒收汙染費，還要求市府退使用費，非常不公平，市府已對此研擬辦法，限定民眾一定得接管，不願施作者就會開罰，將從先查察的文山區、中正區開始辦理，預計今年實施。
(中時)
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