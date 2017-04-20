響應地球日 帕莎蒂娜X高雄市政府農業局共推「自然生活節」

帕莎蒂娜自然生活節與農業局推薦型農合作(右一 農業局吉祥物高通通，右二 王正一主任秘書，右三帕莎蒂娜許正吉董事長，左一型農-臧柏年，左二型農-連于萱，左三型農-嚴思華)(業者提供)

帕莎蒂娜義大利屋主廚楊國誠推自然生活節套餐(業者提供)

帕莎蒂娜義大利屋自然生活節-兩道主菜 花蝦與白蘆筍南瓜義大利麵(前)與低溫烹調活菌豬佐蘋果醬汁(後)(業者提供)

響應地球日，不只在地球日這一天做環保，而是要把環保概念落實到生活當中，從產地到餐桌，運用在地食材，從吃就可以開始為地球環保盡一分心力。

連續三年獲選高雄綠色友善餐廳的帕莎蒂娜義大利屋餐廳，響應將到來的4/22世界地球日，以「慢食好生活，體貼愛地球」為主題，將於4月20日至5月11日舉辦一年一度的「自然生活節」。

今年的自然生活節首次與高雄市政府農業局的型農大聯盟合作，運用高雄在地農民栽種的食材入菜，設計推出「自然生活套餐」，運用到如「烏山生態農園」連于萱生產的有機南瓜，做成營養的「花蝦與白蘆筍南瓜義大利麵」，將「彩色的田」嚴思華無毒栽種的樹豆打成泥做成香濃健康的「樹豆濃湯」，以及「希望樂活」臧柏年種植的帶皮玉米筍，作為「低溫烹調活菌豬佐蘋果醬汁」的主要配菜，清甜對味。

農業局主任秘書王正一說，使用在地食材入菜，不僅能縮短從產地到餐桌的輸送距離，減少對環境的傷害，也透過餐飲料理的表述與認同，鼓勵用心於友善耕作的農民，更希望帶動消費者在日常生活中落實「綠色消費」的觀念，讓地球永續生存。

於活動期間內至帕莎蒂娜義大利屋消費自然生活節套餐，即可以85折優惠加購烘焙門市產品-酒釀芒果麵包、有機胡蘿蔔吐司。於帕莎蒂娜官方粉絲頁上留言「我愛帕莎蒂娜自然生活節」，還可參加抽獎，有機會抽中「酒釀桂圓麵包(500g)」、農業局吉祥物-高通通運動毛巾及型農大聯盟一卡通。

活動詳情請上帕莎蒂娜官網或FB粉絲專頁查詢。訂位專線07-553-0889。

(中時)