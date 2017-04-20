響應地球日 帕莎蒂娜X高雄市政府農業局共推「自然生活節」
響應地球日，不只在地球日這一天做環保，而是要把環保概念落實到生活當中，從產地到餐桌，運用在地食材，從吃就可以開始為地球環保盡一分心力。
連續三年獲選高雄綠色友善餐廳的帕莎蒂娜義大利屋餐廳，響應將到來的4/22世界地球日，以「慢食好生活，體貼愛地球」為主題，將於4月20日至5月11日舉辦一年一度的「自然生活節」。
今年的自然生活節首次與高雄市政府農業局的型農大聯盟合作，運用高雄在地農民栽種的食材入菜，設計推出「自然生活套餐」，運用到如「烏山生態農園」連于萱生產的有機南瓜，做成營養的「花蝦與白蘆筍南瓜義大利麵」，將「彩色的田」嚴思華無毒栽種的樹豆打成泥做成香濃健康的「樹豆濃湯」，以及「希望樂活」臧柏年種植的帶皮玉米筍，作為「低溫烹調活菌豬佐蘋果醬汁」的主要配菜，清甜對味。
農業局主任秘書王正一說，使用在地食材入菜，不僅能縮短從產地到餐桌的輸送距離，減少對環境的傷害，也透過餐飲料理的表述與認同，鼓勵用心於友善耕作的農民，更希望帶動消費者在日常生活中落實「綠色消費」的觀念，讓地球永續生存。
於活動期間內至帕莎蒂娜義大利屋消費自然生活節套餐，即可以85折優惠加購烘焙門市產品-酒釀芒果麵包、有機胡蘿蔔吐司。於帕莎蒂娜官方粉絲頁上留言「我愛帕莎蒂娜自然生活節」，還可參加抽獎，有機會抽中「酒釀桂圓麵包(500g)」、農業局吉祥物-高通通運動毛巾及型農大聯盟一卡通。
活動詳情請上帕莎蒂娜官網或FB粉絲專頁查詢。訂位專線07-553-0889。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。