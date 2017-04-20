高市美濃中圳等3社區營造 榮獲建築園冶獎
高市府都發局輔導推動社區營造有成，美濃中圳、楠梓下鹽田、茂林濁口溪生態協會等3社區獲得今年度「建築園冶獎」肯定。都發局表示，地方社團自發性將特有的人文元素融入景觀改造，構築友善宜居的居家環境是打動評審的關鍵因素。
美濃中圳社區將客家傳統建築的代表——菸樓，以壁畫方式呈現，搭配庭園造景點綴由稻草製作的牛隻與牧童增添趣味性，為鐵馬族打造一處深富客家風情的休閒驛站，也讓社區的居民流連駐足話家常。
周邊大樓林立的楠梓下鹽田社區結合傳統三合院與屋埕廣場，設置小沙坑與汲水器的親子友善空間，並透過馬賽克圖案拼貼與抿石子呈現出下鹽田社區從晒鹽場轉為農田的歷史背景，為社區增添文化傳承意涵。
茂林的濁口溪生態保育協會則以繁星花、長穗木、台灣澤蘭等蜜源植物打造紫斑蝶遷徙避冬的棲地，將原住民傳統的石板屋建築特色融入景觀設計，運用廢棄的甕缸彩繪圖騰，突顯當地魯凱族傳統文化。
都發局長李怡德指出，高雄市多年來透過社區營造將地方特色融入社區景觀改造，今年度更首度推出「大學生根」的創新模式，未來將結合大專院校師生的能量協助推動社區營造，讓社區更有活力、更有創意。
(中時)
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