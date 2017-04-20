全國中等運動會邱鏡淳授旗 行賞不拖欠

全國中等學校運動會將於本月22日至27日登場，縣長邱鏡淳（中）20日親自領軍授旗。（陳育賢攝）

全國中等學校運動會將於本月22日至27日登場，縣長邱鏡淳（左）20日親自領軍授旗。（陳育賢攝）

2017年全國中等學校運動會將於本月22日至27日在彰化縣舉行，新竹縣長邱鏡淳20日親自領軍授旗，期許新竹縣代表隊的選手們於此屆全國中等學校運動會表現傑出、遍地開花，持續舞動新竹縣競技體育的榮耀。

邱鏡淳表示，此次賽會團本部20人，隊職員72人，選手211人，共計303人，而今年參賽學校達27所，競賽項目共計10項（田徑、游泳、韻律體操、軟式網球、柔道、跆拳道品勢、跆拳道對打、射箭、射擊、武術）。

他特別強調，希望選手們全力為竹縣及個人的榮耀衝刺，只要選手表現優良，選手、教練的獎勵金再多都會發，行賞絕不拖欠。

教育處指出，2016年新竹縣參加全國中等學校運動會頒發的獎勵金，得獎選手49項次，共頒發績優選手獎勵金84萬6000元，頒發績優教練獎勵金共計42萬3000元，共計頒發績優選手及教練獎勵金126萬9000元整，而上月個的全國原住民運動會，也發放表現優秀選手獎金120餘萬元，顯示縣府對體育運動的重視。

(中時)