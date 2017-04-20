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卡爾文森號動向誰誤報？ 白宮、國防部皆否認

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卡爾文森號
卡爾文森號動向一度成謎。(圖/美聯社)

美國總統川普（Donald Trump）上周二宣布派卡爾文森號(USS Carl Vinson)航空母艦打擊群前往日本海域，結果卡爾文森號卻被發現仍在完全反方向的印度洋海域上，讓卡爾文森號的行蹤一度成謎。匿名白宮官員周二對此表示是國防部搞了烏龍，他們因程序上的錯誤而誤導了白宮。然而周三白宮發言人史派塞跟國防部長馬提斯都對此回應，堅稱不是搞錯行程，沒有人誤報軍情給川普，而這也讓外界更加困惑究竟白宮、國防部出了什麼問題。

白宮發言人史派塞(Sean Spicer)周三否認了前一天有消息指出，卡爾文森號行蹤成謎，是因為國防部發生了技術性的錯誤，而誤導大家該打擊群已經前往日本海，他堅稱川普沒有說錯：「總統說我們的無敵艦隊正前往朝鮮半島，這是事實，它正前往朝鮮半島」，也說美國官員過去幾天並沒有報錯卡爾文森號的位置，但他也沒能對該打擊群確切的行程回應，只說如果對該打擊群動向的有相關問題要問國防部。而史派塞這樣的回答也被CNN認為「毫無道理」。

史派塞
白宮發言人史派塞今天記者會上否認誤報軍情。(圖/美聯社)

正出訪沙烏地阿拉伯的國訪部長馬提斯，今天也跨洋否認了之前是國防部搞烏龍的消息，他表示對於卡爾文森號的動向都盡量保持透明，他說「我們通常不會事先透露航母的行程，但我也不想玩遊戲，我不會說我們沒改變行程，但事實上卻改了」，堅決否認了外界質疑。而有國防部官員表示，五角大樓通常不會向白宮透露航母確切行程，這也許是白宮以為卡爾文森號正接近朝鮮半島的原因。

馬提斯
國防部長馬提斯正在出訪沙烏地阿拉伯。(圖/美聯社)

美國海軍在8日的時候表示，已下令卡爾文森號打擊群「駛向北方」，接著國防部長馬提斯11日也表示，卡爾文森號「正在北上」前往朝鮮半島，將對北韓傳達嚇阻的訊號，並讓川普能有更多選擇來回應北韓挑釁的舉動。然後川普則在12日於節目上說：「我們派出了一支無敵艦隊，威力非常強大」，這都讓外界一度以為卡爾文森號正在往朝鮮半島的路上。

昨天《紐約時報》則報導，匿名白宮官員指出而這是一場烏龍，因為國防部發生了一連串的技術性錯誤，包括美軍太平洋司令部(United States Pacific Command)過早宣布消息，然後國防部長馬提斯的錯誤解釋，才誤導大家，但今天卻紛紛被否認。

文章來源：Mattis clears confusion over USS Carl Vinson aircraft carrier headed to North Korea's shore

文章來源：Sean Spicer's explanation on the Carl Vinson makes no sense

卡爾文森號動向搞烏龍 白宮怪國防部錯報行程

無論如何，美軍太平洋司令部昨日也出面澄清，目前卡爾文森號完成了短暫和澳洲的聯合演習，已經在前往日本海域的路上，預計下周將抵達朝鮮半島。

(中時電子報)

關鍵字：朝鮮半島半島朝鮮
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