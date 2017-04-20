卡爾文森號動向誰誤報？ 白宮、國防部皆否認

卡爾文森號動向一度成謎。(圖/美聯社)

美國總統川普（Donald Trump）上周二宣布派卡爾文森號(USS Carl Vinson)航空母艦打擊群前往日本海域，結果卡爾文森號卻被發現仍在完全反方向的印度洋海域上，讓卡爾文森號的行蹤一度成謎。匿名白宮官員周二對此表示是國防部搞了烏龍，他們因程序上的錯誤而誤導了白宮。然而周三白宮發言人史派塞跟國防部長馬提斯都對此回應，堅稱不是搞錯行程，沒有人誤報軍情給川普，而這也讓外界更加困惑究竟白宮、國防部出了什麼問題。

白宮發言人史派塞(Sean Spicer)周三否認了前一天有消息指出，卡爾文森號行蹤成謎，是因為國防部發生了技術性的錯誤，而誤導大家該打擊群已經前往日本海，他堅稱川普沒有說錯：「總統說我們的無敵艦隊正前往朝鮮半島，這是事實，它正前往朝鮮半島」，也說美國官員過去幾天並沒有報錯卡爾文森號的位置，但他也沒能對該打擊群確切的行程回應，只說如果對該打擊群動向的有相關問題要問國防部。而史派塞這樣的回答也被CNN認為「毫無道理」。

白宮發言人史派塞今天記者會上否認誤報軍情。(圖/美聯社)

正出訪沙烏地阿拉伯的國訪部長馬提斯，今天也跨洋否認了之前是國防部搞烏龍的消息，他表示對於卡爾文森號的動向都盡量保持透明，他說「我們通常不會事先透露航母的行程，但我也不想玩遊戲，我不會說我們沒改變行程，但事實上卻改了」，堅決否認了外界質疑。而有國防部官員表示，五角大樓通常不會向白宮透露航母確切行程，這也許是白宮以為卡爾文森號正接近朝鮮半島的原因。

國防部長馬提斯正在出訪沙烏地阿拉伯。(圖/美聯社)

美國海軍在8日的時候表示，已下令卡爾文森號打擊群「駛向北方」，接著國防部長馬提斯11日也表示，卡爾文森號「正在北上」前往朝鮮半島，將對北韓傳達嚇阻的訊號，並讓川普能有更多選擇來回應北韓挑釁的舉動。然後川普則在12日於節目上說：「我們派出了一支無敵艦隊，威力非常強大」，這都讓外界一度以為卡爾文森號正在往朝鮮半島的路上。

昨天《紐約時報》則報導，匿名白宮官員指出而這是一場烏龍，因為國防部發生了一連串的技術性錯誤，包括美軍太平洋司令部(United States Pacific Command)過早宣布消息，然後國防部長馬提斯的錯誤解釋，才誤導大家，但今天卻紛紛被否認。

無論如何，美軍太平洋司令部昨日也出面澄清，目前卡爾文森號完成了短暫和澳洲的聯合演習，已經在前往日本海域的路上，預計下周將抵達朝鮮半島。

(中時電子報)