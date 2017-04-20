立委劉世芳：台積電設廠 首選高雄！

立委劉世芳質詢國發會、環保署等單位，要求全力支持台積電設廠。（李義翻攝）

立委劉世芳在立法院質詢，要求中央全力協助台積電設廠。（李義翻攝）

立委劉世芳20日在臉書PO文，接連針對台積電設廠高雄的議題質詢環保署及國發會，已獲國發會副主委曾旭正承諾，水電供給與環評的機制、法令，國發會會主動協調環保署與經濟部，解決問題。這一切不外乎就是希望中央政府能夠協助高雄迎接台積電。

劉世芳表示，台積電是台灣最重要的廠商之一，在新竹、台中、台南都有設廠；如今有意回到高雄設廠，我們絕對歡迎。可是目前仍需克服用地取得、水電供給、環境保護等等困難。

高雄市政府針對用電、用水，都努力做好增量計畫；空汙問題，則受限高雄為了台灣的經濟發展設置重工業，導致目前高屏地區在空汙上有總量管制，仍需要中央政府協助。我們都期待中央、地方共同努力，讓台積電設廠，首選高雄！

劉世芳從美國求學返國後，在工研究院擔任副工程司，當時，張忠謀是工研院董事長正在籌辦台積電。

劉世芳說，當年流行一句順口溜「來來來，來台大，去去去，去美國」，張忠謀願意拋棄美國德州儀器優渥的工作，回來為台灣打拚，真的很不簡單，很佩服。

劉世芳強調，台積電建廠需要的土地、水、電，高雄都沒有問題，再生水廠已興工，可提供4.5萬噸再生水，供電也可透過輸配電確保不缺電，建廠所需45公頃土地，路科園區若有不足，周邊還有台糖土地可供擴充。

(中時)