高雄壽山動物園 周末一日生態營隊開跑

壽山動物園4至6月推出小朋友營隊，即起開放網路報名。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園4至6月推出小朋友營隊，即起開放網路報名。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園往年舉辦夏令營，幾乎一位難求，今年為讓更多小朋友可以親近動物，首度提早開跑，將利用4至6月部分假日舉辦6個梯次營隊，即起開放網路報名，每梯招收50位國小三年級以上小學生，每人590元。

為了鼓勵小朋友在非暑假時間參與活動，優先報名「4/22福爾摩沙的秘密-勇闖大自然」、「5/21鳥類小博士-動保知識家」及「6/17草原霸王-動物好好玩」的小朋友，還有好康加碼送暑期迪士尼授權VR體驗券等大禮。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，動物園長期致力於動物保育教育，是學校戶外教學的最佳選擇，每逢連假更是闔家出遊的熱門點，每年暑假推出的夏令營一開放報名都是秒殺，許多家長希望能加開暑期營隊梯次。

她提到，為顧及動物福利與不過度打擾動物，壽山動物園決定今年利用4月到6月每個月的一個周末，試辦「周末一日生態營隊」，邀請小朋友們平常時間的周末到壽山動物園參與寓教於樂的保育教育課程，在學習課業之餘，接近大自然、認識野生動物、了解生態保育的重要性。

她說，營隊課程內容非常豐富，不只靜態講解，更涵蓋動物觀察、自然生態資源再利用、動物飼育體驗等，保證讓小朋友頭手併用度過快樂的一天。

4月22日(六)第一梯次營隊─「福爾摩沙的秘密」，邀請到專業獸醫師進行動物檢疫教學，除了解說野生動物容易發生的疾病，帶領小朋友深入了解「大自然環境生態危機」和「動物保育重要性」，醫師也會教導小朋友如何照顧家裡寵物，讓小朋友學習重視生命及愛護環境，這麼有意義的課程絕對不能錯過，局長也強調，動物園的課程非常有趣及安全，請家長安心讓小朋友自己學習該如何融入陌生環境及團隊合作。

壽山動物園指出，課程都是從上午8點到下午5點，共有六梯次三主題，分別為「福爾摩沙的秘密-勇闖大自然」：4/22(六)、4/30(日)；「鳥類小博士-動保知識家」：5/21(日)、5/28(日)；「草原霸王-動物好好玩」：6/17(六)、6/25(日)，優先報名4/22(六)、5/21(日)、6/17(六)的小朋友還可參加抽獎，詳細營隊活動資訊上壽山動物園官網或壽山動物園臉書粉絲團查詢(Shou Shan Zoo 壽山動物園)。

(中時)