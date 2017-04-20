彰化秘境一線天 紀錄萬年沙丘峽谷

彰化市桃源秘境「一線天」，紀錄萬年前溪流侵蝕、地殼變動的痕跡，彰化市長邱建富昨天帶領揭開神秘面紗，讓人對大自然鬼斧神工嘖嘖驚奇，驚喜彰化市也有這麼美景。（吳敏菁攝）

彰化市桃源秘境「一線天」，最窄處僅容一人通過。（吳敏菁攝）

彰化市桃源秘境「一線天」，岩壁長滿青苔，發出特別的綠色螢光。（吳敏菁攝）

彰化市桃源秘境「一線天」，最窄處僅容一人通過。（吳敏菁攝）

彰化市桃源秘境「一線天」，最窄處僅容一人通過。（吳敏菁攝）

彰化市桃源秘境「一線天」，往上可望見盤根錯節樹林盤據峽谷兩側，紀錄萬年前溪流侵蝕、地殼變動的痕跡，彰化市長邱建富今天引領尋幽探秘，揭開的神秘面紗，讓大對大自然鬼斧神工嘖嘖稱奇，更驚喜彰化市也有這麼一處神秘地質美景。

「一線天」一直是彰化市桃源里傳說中秘密幽境，地點隱密，也未曾被編入旅遊手冊，只在少許登山客間流傳，蒙上神秘面紗，不少人有意探往，不得其徑。

其實，彰化市桃源里境內林相、生態豐富，擁有迷宮般森林步道群、賞鷹平台，是登山健行、欣賞灰面鵟鷹過境的首選，「一線天」就藏身其中。

今天彰化市長邱建富率隊下，一行人從引人想像的龍涎路深入，就來到傳說中「一線天」，沿途穿越茂密樹林、行走於經溪水切割的壯闊沙丘峽谷中，約半個鐘頭就抵達，往上仰望，天際成一線，最窄峽谷還得縮腹才通得過，岩壁長滿碧綠的青苔，在陽光折射角度，散發著絕美螢光，往來不禁驚呼，這是彰化的「綠眼睛」！

邱建富指出，桃源里，原名「坑仔內」，是先民300年前在群山間北勢坑、南勢坑開墾村落，「一線天」就藏身北勢坑。

邱建富揭密，想一探「一線天」秘境，可由彰化市桃源街入口直行，接龍涎北路到盡頭，接木棧道可達，建議順道一遊桃源里森林步道群，更不要忘了到市區探訪人文歷史風情，享用有名的美味小吃，體驗彰化旅遊的樂趣。

(中時)