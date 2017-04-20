波蘭美女師造訪大光國小 談異國人文美食
北區大光國小與成大合作創造力課程，來自波蘭的美女阿嘉（AGA）20日造訪學校，以本國的人文、美食與學生交流，學童們對這位地球另一端的雪國美女充滿好奇，兩堂課內互動熱烈。
阿嘉在波蘭已有工作，因為熱愛中文，去年9月來到成大學習中文，住在花園夜市附近，最熱愛的在地美食就是蔥油餅。她用中英文夾雜的語言向學童表示常逛夜市，或許大家會在夜市相遇。
不喜歡家鄉太冷且人口稀少，阿嘉對台灣熱鬧的街景，客氣的人們印象深刻。她在兩堂課中，介紹波蘭的地理、人文、氣候、運動、建築和食物等事物。
學童則對來自雪國國度的阿嘉深感興趣，不停發問「為什麼到台灣來？」、「最喜歡吃台灣什麼食物？」、「對台灣印象最深刻的是什麼？」、「有沒有男朋友？」阿嘉一一微笑回答。
展現北歐民族的熱情大方，阿嘉與學童一起到操場玩樂樂棒球，穿著白色洋裝在草地上飛奔。
大光國小校長楊秀枝形容這是一場校園版的國民外交，下周二成大將會再派一位英國留學生來上課，學童將再接受一次異國文化的交流。
(中時)
關鍵字：波蘭
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