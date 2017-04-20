8旬老太太搬新家忘了路...警暖心助返家

8旬老太太搬新家忘了回家的路，警方暖心助返家。（柯宗緯翻攝）

家住高雄三民區82歲余姓老太太，日前才剛搬新家，對周邊環境相當陌生，日前為了採買晚餐，請兒子載到附近市場買菜，事後忘記回的陸，也沒帶手機、忘記兒子手機號碼，孤苦伶仃待在街頭待救援，正巧三民二警分局民族所員警經過，協助聯絡上家屬，警方溫馨接送回家，讓余老太太及兒子備感窩心。

(中時)