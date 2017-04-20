8旬老嫗迷路 警憑一張健保卡找到家

警方憑藉一張健保卡順利護送老嫗返家。（柯宗緯翻攝）

高雄85歲林黃阿嬤獨自一人待坐在3C賣場人行道，三民二鼎金所巡邏員警經過趨前關心，老嫗表示要去女兒家，但不知確切地址，走到腳很痠只好坐著休息，最後警方利用婦人身上的健保卡找到住址，護送她回到大昌一路住所。

鼎金所警方呼籲，家人中如有失智現象產生，應避免使其獨自一人外出，平常應多注意其動向，也可在隨身的衣物繡上姓名、連絡電話等資料，或配戴辨識的項鍊、手環，以防走失時，能立即提供相關單位辨識，進而盡速聯絡家屬帶回。

(中時)