超時未給加班費 桃市勞動局開罰自家人

桃園市議員質疑桃園市政府很多單位都超時工作，違反勞基法。（甘嘉雯攝）

基層公務員向市議員黃婉如陳情。（甘嘉雯翻攝）

違反勞基法連桃園市政府自家人都難逃被開罰命運，市議員黃婉如接獲基層公務員陳情，拜託市長可以讓他的家人休息，因為配合公家辦活動，很久沒正常上下班，不到晚上10點看不到人回家，一下海芋節、花彩節、米干節，勞動局長王安邦表示，市府的確有開罰自家人，開罰理由為超時、未給加班費。

黃婉如說，基層員工說要配合很多活動，像是海芋節，酷玩音樂，龍岡米干節等等，市府都在辦活動，員工疲於奔命，他們到底是不是用勞基法？王安邦說，若是公務員則不適用，但若約聘雇，就要照勞基法規範。

但延長上班是事實，王安邦坦承有開罰府內單位，包括勞動局自己開罰自己，因為連續工作，在2015年2月10日依勞基法第36條開罰；環境清查大隊2016年9月因未給付加班費、2016年7月申訴人申訴後遭不利處分及2015年8月未經勞資會議同意延長工時。

衛生局同樣因超時及未依法給付加班費遭開單，桃園區公所除未依法給付加班費外，還有工資未全額給付；蘆竹區公所2013年因連續工作遭開罰，楊梅區公所也是未依法給付加班費、未經勞資會議同意延長工時、未置備出勤紀錄表。

而今年才通車的桃捷公司，今年3月30日228連假及2014年11月10日、今年4月20日、2012年10月21日超時工作，2016年12月22日國定假日出勤工資未給。

(中時)