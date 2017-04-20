桃園市身障進用 企業不足額有146家
依照《身心障礙者權益保障法》規定，各級政府機關、公立學校及公營事業機構員工總人數在34人以上，進用身障者不得低於員工總人數3％，私人企業67人者則要1％，但桃園市勞動局2017年1月公布未足額單位共有146家、不足額人數為218人，市議員謝彰文指出，甚至連市府勞動局也名列其中，不過勞動局長王安邦解釋，是因為員工離職有空窗期。
謝彰文20日在議會質詢，質疑違反事業單位多是「累犯」，有9成毫無改善，僅以繳交差額補助就了事，今年違法名單還赫見勞動局也入列，明顯失職。
謝彰文說，今年提具勞動局最新資料，今年1月違反身心障礙者權益保障法未足額事業單位共146家、不足額人數為218人，包括致茂電子、長榮航空、長榮航太科技、華亞科技、台灣華歌爾等企業都上榜。
「為何沒有具體措施去改善？」謝彰文質疑，比較今年1月與去年12月違法名單，「累犯」寧願繳交差額補助也不願改善，還赫見勞動局也名列其中，明顯知法犯法。
王安邦說，不足額名單幾乎都是雷同企業，公布也未有改善，將再研議具體措施要求企業改善；另澄清勞動局自身未足額，是因一名身障員工離職，增補未能無縫銜接，如今已經足額進用。
(中時)
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