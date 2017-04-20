打工貼補家用刻苦自勵 低收戶葉奕承繁星上台科大

大甲區致用高中12名同學參加高職繁星計畫，8名不負眾望錄取國立科技大學。（陳淑娥攝）

單親家庭低收入戶葉奕承（左），刻苦自勵錄取國立台灣科技大學不分系。（陳淑娥攝）

大甲區致用高中12名同學參加高職繁星計畫，8名不負眾望錄取國立科技大學，全校師生歡欣鼓舞；機械科葉奕承來自單親家庭，假日打工添補家用，刻苦學習終於錄取國立台灣科技大學不分系。

單親家庭低收入戶葉奕承家境困苦，利用晚上、假日到機械工場打工貼補家用，刻苦自勵終於錄取國立台灣科技大學不分系；葉奕承更擁有3張機械方面證照，期許未來成為一名優秀機械公司的工程師，並以企業家郭台銘為學習典範。

校長陳添旺表示，導師3年細心輔導，加上學生努力學習，今年度12位學生參加甄選，8位錄取國立科技大學，比例達67%，成績斐然，相信學校亮麗的表現，能給今年國三學生及家長一個不錯的選擇。

(中時)