永豐餘總裁信箱遭入侵 自家資訊處長背後搞鬼

徐姓男子2001年8月起於永豐餘集團子公司曾擔任過部門經理、資訊處長，曾負責開發「Office Armada 4.0」郵件系統，沒想到徐男利用對系統的熟悉，自2011年起多次入侵總裁何壽川信箱偷看信件，直至2012年才被發現。新北地院依入侵電腦設備罪判徐男6月徒刑，另須賠償89萬餘元。

徐男現已離職，辯稱遭人陷害，否認犯行。新北地院將徐男筆電送經調查局鑑定後，發現確實有入侵何壽川信箱的紀錄。新北地院依入侵電腦設備罪判徐男6月徒刑，另須賠償永豐餘事後修補信箱系統漏洞等花費，共89萬餘元。

(中時)