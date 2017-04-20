食農新思維 先練MIT創業大法
全球化時代改變農產品的供應鏈，氣候的變遷與汙染讓健康的可耕地越來越少，飲食習慣與消費的改變，從吃飽吃好到吃健康，如果還以舊思維思考農業與食物的關係，不足以應付日新月異的現況。如何腦力激盪找出創新之路解決食農問題，便是好食好事基金會與麻省理工學院 (以下簡稱MIT)攜手將創業極限挑戰營(以下簡稱Bootcamp)首度引進台灣的緣由。
MIT Bootcamp 是一個高強度創業課程，將原本兩年的時間濃縮到六天，強調創新與團隊精神，以新的作法解決舊有的問題。這次與好食好事基金會合作舉辦的「MIT BEYOND FOOD超越食農 好食好事創業極限挑戰營」，便是希望MIT倍受國際讚譽的創業練營課程，能吸引更多年輕人投入食農的新創事業。
特別由美來台的MIT 專業提升教育執行董事Bhaskar Pant對於台灣的新創事業至今尚未成為一個正向回饋的循環有獨到見解，他說問題不是台灣獨有，整個亞洲文化都有同樣問題，那就是恥於失敗，事實上創業過程中失敗是必要的、有益的，我們都能從失敗中學習。
另一位參加過Bootcamp學員也將來台擔任創業極限挑戰營指導員的Terence Chia，堪稱是專業創業家，總是在尋找新的挑戰。他認為創業中心議題就是人，找到正確團隊非常重要。創業可以改變世界，但是改變世界不一定要創業，透過Bootcamp的架構與所習得的創業技能，你也可以勇往直前去改變世界。
好食好事基金會引進的Bootcamp歷來炙手可熱，以三月底在澳洲布里斯本舉辦的為例，六千多人最後錄取率只有2%。台灣的好食好事創業極限挑戰營將在今年9/10-9/15舉行，另外還為台灣創業者設計的Mini Bootcamp體驗營，而在8/2-8/3另有為高階專業人事規劃的Professional Education。
台灣的新創企業往往都著眼於所謂高科技，但是農產與食品為主的事業卻較少受到青睞，好食好事基金會希望藉由MIT Bootcamp讓有意從事食農領域的年輕人能接國際化的洗禮，拓展人脈，聯結MIT的創業網路中。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範