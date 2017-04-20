食農新思維 先練MIT創業大法

好食好事 創業極限挑戰營開跑。(謝宗龍攝)

全球化時代改變農產品的供應鏈，氣候的變遷與汙染讓健康的可耕地越來越少，飲食習慣與消費的改變，從吃飽吃好到吃健康，如果還以舊思維思考農業與食物的關係，不足以應付日新月異的現況。如何腦力激盪找出創新之路解決食農問題，便是好食好事基金會與麻省理工學院 (以下簡稱MIT)攜手將創業極限挑戰營(以下簡稱Bootcamp)首度引進台灣的緣由。

MIT Bootcamp 是一個高強度創業課程，將原本兩年的時間濃縮到六天，強調創新與團隊精神，以新的作法解決舊有的問題。這次與好食好事基金會合作舉辦的「MIT BEYOND FOOD超越食農 好食好事創業極限挑戰營」，便是希望MIT倍受國際讚譽的創業練營課程，能吸引更多年輕人投入食農的新創事業。

特別由美來台的MIT 專業提升教育執行董事Bhaskar Pant對於台灣的新創事業至今尚未成為一個正向回饋的循環有獨到見解，他說問題不是台灣獨有，整個亞洲文化都有同樣問題，那就是恥於失敗，事實上創業過程中失敗是必要的、有益的，我們都能從失敗中學習。

另一位參加過Bootcamp學員也將來台擔任創業極限挑戰營指導員的Terence Chia，堪稱是專業創業家，總是在尋找新的挑戰。他認為創業中心議題就是人，找到正確團隊非常重要。創業可以改變世界，但是改變世界不一定要創業，透過Bootcamp的架構與所習得的創業技能，你也可以勇往直前去改變世界。

好食好事基金會引進的Bootcamp歷來炙手可熱，以三月底在澳洲布里斯本舉辦的為例，六千多人最後錄取率只有2%。台灣的好食好事創業極限挑戰營將在今年9/10-9/15舉行，另外還為台灣創業者設計的Mini Bootcamp體驗營，而在8/2-8/3另有為高階專業人事規劃的Professional Education。

台灣的新創企業往往都著眼於所謂高科技，但是農產與食品為主的事業卻較少受到青睞，好食好事基金會希望藉由MIT Bootcamp讓有意從事食農領域的年輕人能接國際化的洗禮，拓展人脈，聯結MIT的創業網路中。

(中時電子報)