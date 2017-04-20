士官長迫士兵口交遭撤職 又爆雙方疑同性戀關係
澎湖防衛指揮所屬單位某士官長遭士兵告發脅迫口交，相關事證移送澎湖縣憲兵隊調查中；軍方證實確有其事，涉案士官長已依程序撤職，事後卻又爆發疑似同性戀羅生門，全案地檢署已著手偵辦。
澎防部指出，涉案士官長33歲，南部人，已婚多年，與受害人士兵都屬志願役，並服務於同一單位，平日兩人互動和睦，並未傳出有任何嫌隙。
疑似脅迫口交事件發生於12日深夜，受害士兵直至翌日晚上10時許持有包裹精液的面紙團衝往澎湖縣憲兵隊控告士官長性侵，案件漏夜調查中。
基於人證物證俱在，澎防部成立專案小組偵查，涉案士官長坦承確有其事，事隔4天後於16日緊急召開人事評議委員會，行政裁處以一罪一罰將該名士官長記4大過撤職處分；另涉嫌刑事部分則移送澎湖地檢署偵辦。
據部隊同僚透露，案情發展過程似乎並不單純，涉案兩造疑似有同性戀關係，而且士官長更扮演0號角色，被控訴脅迫口交也不合理，尤其案發至報案時間整整耗時20多個小時，過程也不合乎常理。
軍方表示，涉案士官長坦承兩人有發生關係，卻堅決否認脅迫口交；礙於當事兩造各執一詞，全案陷入羅生門，已移交檢方深入調查釐清真相。
澎防部政戰主任王文培指出，全案刑懲並行，事件接獲通報後依規定程序將涉案士官長記4大過解職直接汰除，軍方不可能護航也絕不護短。
(中時)
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