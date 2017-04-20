米其林一星「了凡香港油雞飯麵」來了 4月21日盛大開幕
喜愛港式燒臘的民眾有福了!全球唯一獲米其林一星認證攤販小吃「了凡香港油雞飯麵」正式進軍台灣，4月21日起正式進駐HOYII北車站，想嘗鮮的消費者不可錯過。
新加坡知名「了凡香港油雞飯麵」海外首店選址台灣，店內以木質調為主色系，搭配LOGO紅、藍配色，開放空間清新舒適，全店設有72座位，採半自助點餐方式，以互動方式貼近消費者。
此次更邀請「了凡香港油雞飯麵」創辦主廚陳翰銘蒞臨現場，將原汁原味香港油雞飯麵帶給台灣消費者，出生於馬來西亞的陳翰銘在餐飲業服務已逾35年，曾在新加坡酒樓跟隨香港師傅學習油雞料理。2016年米其林更首次打破傳統，將一星榮耀頒給攤販，陳翰銘表示，米其林認證對每個廚師是至高無上光榮，也如同從大學畢業般，即便如此依然應該繼續努力，將「了凡香港油雞飯麵」推向國際。
「了凡香港油雞飯麵」推出油雞、叉燒、燒肉、排骨4大菜色，提供飯、撈麵即陽春麵3種搭配方式，提供消費者多樣化選擇。人氣餐點「油雞」製作工序繁複，精選台灣本土肉雞加入當歸、八角等中藥材製作滷汁熬煮，油雞外皮呈焦糖色，入口鹹而不膩，搭配軟嫩雞肉品嘗，令人吮指回味。
另一餐點「叉燒」將特選豬肉醃漬後，以烤爐進行燒烤，廚師憑藉經驗控制火侯與溫度，一口咬下酥脆外皮，搭配叉燒肉肥瘦各半油脂在口中融化，幸福感十足。
和億生活執行長林晉頡說，和億生活集團繼2014年代理米其林一星港點添好運後，此次再度引進世界首家米其林一星小販「了凡香港油雞飯麵」與即將開幕的米其林一星餐廳日本「Tsuta蔦」拉麵，3顆星星匯聚台灣。他表示，此次「了凡香港油雞飯麵」餐點皆選用台灣在地食材製作，僅醬料從新加坡進口，希望了凡進駐台灣除了帶來美味食物外，台灣小販也能將本土美食推向國際。
(中時)
關鍵字：了凡香港油雞飯麵
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