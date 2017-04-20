中市「點燈之愛」 特教生樂園一日遊
台中市府教育局「點燈之愛」特教戶外教育活動，20日在麗寶樂園熱情舉登場，副市長林依瑩點燃大愛心燈，隨即綻放五彩繽紛的愛心氣球，53所國中小1300多位親師生攜手傳遞氣球，氣氛嗨到最高點為活動揭開序幕，小朋友在戶外開心地玩遊戲，歡樂的度過精彩的一天。
今天戶外教學活動讓參與師生相當興奮，大家進行活力十足的暖身操，林依瑩及教育局副局長許春梅跟著大小朋友一起跳，特教生獻上手做卡片，讓林依瑩相當感動。
林依瑩表示，麗寶樂園是「台中迪士尼」，特殊教育的孩子走出戶外相當不容易，教育局用心舉行戶外教學活動，讓孩子有不同的生活體驗，感受到生活也能一樣精采豐富。
教育局表示，為落實特教學生全方位的學習與照護，提供中台灣首創的病童床邊教學服務，並辦理課後照顧專班、小一新生體驗營、暑期夏令營及點燈之愛活動，藉由全方位的適性活動來彰顯特殊教育功能。
主辦單位並在園區安排許多適合特教生的分站教學活動，包括籃球九宮格、我是神射手、觸覺按摩我最行、瘋狂購物樂、天才小釣手等闖關站，讓特教生藉此進行大肌肉與小肌肉活動的舒展，體驗難忘的學習歷程，並留下歡樂美好的回憶。
(中時)
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